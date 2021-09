Attualita 103

Disabili, tessere Ast per circolare liberamente: domande al Comune di Gela entro il 29 ottobre

La tesserà avrà una validità per tutto il 2022. La richiesta dovrà essere inoltrata su apposito modulo debitamente compilato

Redazione

04 Settembre 2021 12:00

L’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, rende noto che per i soggetti con disabilità residenti nel Comune di Gela è possibile presentare richiesta per ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi AST valevole per l’anno 2022. La richiesta dovrà essere inoltrata su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, allegando il certificato di invalidità con percentuale non inferiore al 67% rilasciato dalla Commissione Medica Provinciale o dall’ASP, una fotografia formato tessera recente sul cui retro dovranno essere indicati nome, cognome e data di nascita, la ricevuta del versamento di euro 3,38 da effettuare sul c/c n. 0020000 Banca Nazionale del Lavoro - intestato ad A.S.T. S.p.A. e la copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della modulistica gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Segretariato Sociale del Settore Servizi Sociali (telefono 0933 906796). Il modulo di richiesta può anche essere scaricato sul sito del Comune di Gela (www.comune.gela.cl.it Sezione Modulistica – Settore Servizi Sociali). Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 29 ottobre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Gela.



L'assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo, rende noto che per i soggetti con disabilità residenti nel Comune di Gela è possibile presentare richiesta per ottenere la tessera di libera circolazione sui mezzi AST valevole per l'anno 2022. La richiesta dovrà essere inoltrata su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, allegando il certificato di invalidità con percentuale non inferiore al 67% rilasciato dalla Commissione Medica Provinciale o dall'ASP, una fotografia formato tessera recente sul cui retro dovranno essere indicati nome, cognome e data di nascita, la ricevuta del versamento di euro 3,38 da effettuare sul c/c n. 0020000 Banca Nazionale del Lavoro - intestato ad A.S.T. S.p.A. e la copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Per ulteriori informazioni e per il ritiro della modulistica gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di Segretariato Sociale del Settore Servizi Sociali (telefono 0933 906796). Il modulo di richiesta può anche essere scaricato sul sito del Comune di Gela (www.comune.gela.cl.it Sezione Modulistica - Settore Servizi Sociali). Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il 29 ottobre 2021 all'Ufficio Protocollo del Comune di Gela.

Ti potrebbero interessare