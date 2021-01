Cronaca 555

Disabili picchiati e derisi sui social: a Licata 3 indagati per tortura, sequestro e violazione di domicilio

Una delle vittime sarebbe stata pestata con un bastone, legata con del nastro adesivo e abbandonata per strada

Redazione

26 Gennaio 2021 15:19

Tre fermi di indiziato di delitto, firmati dal procuratore Luigi Patronaggio e dal pm Gianluca Caputo, sono stati eseguiti la notte scorsa a Licata dai carabinieri.I tre indagati sono accusati di tortura, sequestro di persona e violazione di domicilio. Stando all’accusa, i tre avrebbero picchiato altrettanti giovani solo perché disabili. Una delle vittime sarebbe stata pestata con un bastone, legata con del nastro adesivo e abbandonata per strada fino a quando una donna di passaggio non lo ha liberato.

In altre occasioni i tre disabili presi di mira sarebbero stati umiliati con della vernice al volto e derisi sui social. (Gds.it)



