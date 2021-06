Cronaca 326

Calunnia, dirigente scolastico di Gela assolto: a trascinarlo in tribunale fu un docente

Grazio Di Bartolo, preside da un anno in pensione, in primo grado era stato condannato ad 1 anno e 4 mesi

Donata Calabrese

09 Giugno 2021 13:05

Tira un sospiro di sollievo Grazio Di Bartolo, dirigente scolastico di Gela, da un anno in pensione, accusato e condannato ingiustamente con l’accusa di calunnia. Dopo aver incassato in primo grado una condanna ad un 1 anno e 4 mesi e al risarcimento dei danni, la Corte d’appello di Caltanissetta, lo ha assolto con formula piena. Il dirigente scolastico, assistito dagli avvocati Sergio Iacona e Gualtiero Cataldo, ha dimostrato in appello la sua estraneità ai fatti. La vicenda inizia quando Di Bartolo era a capo dell’Itis “Morselli” di Gela. Denunciò un insegnante per truffa allo Stato, perché il docente, usufruendo della legge 104, avrebbe accumulato durante l’anno scolastico, tante di quelle assenze da impedire che si procedesse, nel corso della conclusione di un trimestre alla valutazione dei suoi allievi.

Assenze continue che tuttavia avrebbero impedito al preside di nominare un supplente. Da qui la decisione di Di Bartolo di rivolgersi alla Guardia di Finanza e di segnalare il prof per una presunta ipotesi di truffa sui permessi riconosciuti dalla 104. La vicenda, per il docente, si concluse con una archiviazione. Successivamente fu il prof a denunciare Di Bartolo per calunnia e a trascinarlo in Tribunale. Il giudice Ersilia Guzzetta, condannò Di Bartolo ad 1 anno e 4 mesi. Adesso, in appello, per il dirigente scolastico è arrivata l’assoluzione con formula piena.



Tira un sospiro di sollievo Grazio Di Bartolo, dirigente scolastico di Gela, da un anno in pensione, accusato e condannato ingiustamente con l'accusa di calunnia. Dopo aver incassato in primo grado una condanna ad un 1 anno e 4 mesi e al risarcimento dei danni, la Corte d'appello di Caltanissetta, lo ha assolto con formula piena. Il dirigente scolastico, assistito dagli avvocati Sergio Iacona e Gualtiero Cataldo, ha dimostrato in appello la sua estraneità ai fatti. La vicenda inizia quando Di Bartolo era a capo dell'Itis "Morselli" di Gela. Denunciò un insegnante per truffa allo Stato, perché il docente, usufruendo della legge 104, avrebbe accumulato durante l'anno scolastico, tante di quelle assenze da impedire che si procedesse, nel corso della conclusione di un trimestre alla valutazione dei suoi allievi. Assenze continue che tuttavia avrebbero impedito al preside di nominare un supplente. Da qui la decisione di Di Bartolo di rivolgersi alla Guardia di Finanza e di segnalare il prof per una presunta ipotesi di truffa sui permessi riconosciuti dalla 104. La vicenda, per il docente, si concluse con una archiviazione. Successivamente fu il prof a denunciare Di Bartolo per calunnia e a trascinarlo in Tribunale. Il giudice Ersilia Guzzetta, condannò Di Bartolo ad 1 anno e 4 mesi. Adesso, in appello, per il dirigente scolastico è arrivata l'assoluzione con formula piena.

Ti potrebbero interessare