Cronaca 809

Direzione Asp Caltanissetta interrompe trattative e adotta atti unilaterali, sindacati sul piede di guerra: "Così si va verso lo sciopero"

I sindacati stigmatizzano: "Elogiato l'unico sindacato che è d'accordo con l'azienda"

Redazione

21 Aprile 2021 16:24

Abbiamo chiesto alla Direzione dell’ASP di Caltanissetta l’attivazione urgente del tavolo di Contrattazione Integrativa Decentrata, e se entro 7 giorni dal ricevimento non saremo convocati si attiveranno le relative azioni di inasprimento della relazioni sindacali, con riserva di proclamare lo stato di agitazione ed eventuale giornata di sciopero. In data 13 Aprile 2021, a seguito di ulteriore rinvio della Delegazione Trattante, con uno schema oramai consolidato, la Direzione strategica dopo non avere accettato e contestato le legittime proposte di modifica avanzate dalla RSU aziendale e dalle Segreterie Provinciali, con gesto plateale e dopo pochi minuti, ha abbandonato il tavolo e ha rotto le trattative.

Successivamente con una nota rivolta a tutti i dipendenti si è ostinata ad adottare atti unilaterali ai sensi

dell’art 40 del Dlg 165/2001 e con fine dilatorio ha proposto tempi lunghi per definire istituti contrattuali

importanti per i lavoratori. Si tratta dell’ennesimo episodio di autoritarismo, privo di autorevolezza.

Sono passati 50 anni dalla pubblicazione dello Statuto dei Lavoratori, presidio fondamentale di tutela

della libertà e della dignità dei lavoratori, e lo si vuole calpestare violando la libertà sindacale nei luoghi di

lavoro.La nota dell’ASP nelle modalità e nei contenuti va oltre! Scrivere direttamente ai lavoratori contro la maggioranza di chi li rappresenta, contro una RSU votata dagli stessi; elogiare un solo sindacato che è d’accordo con l’Azienda e denigrare l’atteggiamento di chi la pensa diversamente, sono tutti atteggiamenti sintomatici della deriva illiberale ed autoritaria che l’Azienda ha inteso intraprendere.

Ciò posto è evidente che le materie per le quali l'amministrazione si ostina a riferirsi all'art. 40 del D.lgs

165/2001 non sono quelle previste dal contratto; inoltre non vi è stata alcuna trattativa che si è protratta nel

tempo che ha ostacolato il raggiungimento dell’accordo, (condizione per riferirsi all’art 40) bensì la volontà

espressa in modo chiaro da parte della RSU aziendale di trattare gli argomenti non definiti nella pre-intesa

del contratto decentrato prima della sottoscrizione definitiva. Sia chiaro che le prerogative sindacali e i diritti dei lavoratori non si toccano e le minacce non ci intimidiscono, anzi sono motivo di orgoglio e chiariscono inequivocabilmente chi svolge il ruolo sindacale: i complimenti non ci interessano, ma i fatti concreti a vantaggio dei lavoratori.

I segretari Provinciali RSU

FP CGIL

R. Moncada

UIL FPL

M. Centorbi

NURSING UP

P. Di Prima

FIALS

G. Zuppardo

FSI USAE

S. Di Natale.

A. Ietro





Abbiamo chiesto alla Direzione dell'ASP di Caltanissetta l'attivazione urgente del tavolo di Contrattazione Integrativa Decentrata, e se entro 7 giorni dal ricevimento non saremo convocati si attiveranno le relative azioni di inasprimento della relazioni sindacali, con riserva di proclamare lo stato di agitazione ed eventuale giornata di sciopero. In data 13 Aprile 2021, a seguito di ulteriore rinvio della Delegazione Trattante, con uno schema oramai consolidato, la Direzione strategica dopo non avere accettato e contestato le legittime proposte di modifica avanzate dalla RSU aziendale e dalle Segreterie Provinciali, con gesto plateale e dopo pochi minuti, ha abbandonato il tavolo e ha rotto le trattative. Successivamente con una nota rivolta a tutti i dipendenti si è ostinata ad adottare atti unilaterali ai sensi

dell'art 40 del Dlg 165/2001 e con fine dilatorio ha proposto tempi lunghi per definire istituti contrattuali

importanti per i lavoratori. Si tratta dell'ennesimo episodio di autoritarismo, privo di autorevolezza.

Sono passati 50 anni dalla pubblicazione dello Statuto dei Lavoratori, presidio fondamentale di tutela

della libertà e della dignità dei lavoratori, e lo si vuole calpestare violando la libertà sindacale nei luoghi di

lavoro.La nota dell'ASP nelle modalità e nei contenuti va oltre! Scrivere direttamente ai lavoratori contro la maggioranza di chi li rappresenta, contro una RSU votata dagli stessi; elogiare un solo sindacato che è d'accordo con l'Azienda e denigrare l'atteggiamento di chi la pensa diversamente, sono tutti atteggiamenti sintomatici della deriva illiberale ed autoritaria che l'Azienda ha inteso intraprendere. Ciò posto è evidente che le materie per le quali l'amministrazione si ostina a riferirsi all'art. 40 del D.lgs

165/2001 non sono quelle previste dal contratto; inoltre non vi è stata alcuna trattativa che si è protratta nel

tempo che ha ostacolato il raggiungimento dell'accordo, (condizione per riferirsi all'art 40) bensì la volontà

espressa in modo chiaro da parte della RSU aziendale di trattare gli argomenti non definiti nella pre-intesa

del contratto decentrato prima della sottoscrizione definitiva. Sia chiaro che le prerogative sindacali e i diritti dei lavoratori non si toccano e le minacce non ci intimidiscono, anzi sono motivo di orgoglio e chiariscono inequivocabilmente chi svolge il ruolo sindacale: i complimenti non ci interessano, ma i fatti concreti a vantaggio dei lavoratori. I segretari Provinciali RSU

FP CGIL

R. Moncada

UIL FPL

M. Centorbi

NURSING UP

P. Di Prima

FIALS

G. Zuppardo

FSI USAE

S. Di Natale.

A. Ietro



Ti potrebbero interessare