Dipendenze, potenziato tavolo contro il gioco d’azzardo. Volo: "Interventi soprattutto per i più giovani"

Potenziato il Tavolo tecnico regionale permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti. Lo ha deciso l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo che oggi ha firmato il decreto con cui si dà nuovo impulso a questa realtà, istituita nel 2019, che svolgerà un ruolo fondamentale soprattutto nel contrasto al gioco d'azzardo patologico. Un intervento che risponde alle indicazioni previste dai Piani nazionale e regionale della prevenzione 2020-2025.

«Numerose evidenze scientifiche - commenta l'assessore Volo - hanno dimostrato che le nuove tecnologie possono comportare, se non usate nella maniera corretta, dipendenze e disturbi della personalità in fasce vulnerabili della popolazione. Per questo, lavoreremo in maniera organica per educare e sensibilizzare i soggetti più fragili e, in particolare, i più giovani. Tra le attività previste, infatti, c'è anche il rafforzamento della collaborazione tra le aziende sanitarie e l'Ufficio scolastico regionale per organizzare una serie di incontri con esperti del settore per gli studenti di tutte le province della Sicilia».

Il coordinamento dei lavori del Tavolo è affidato al dirigente generale del Dasoe, Salvatore Requirez. Oltre ai dirigenti responsabili del Dasoe, ne faranno parte anche: Roberto Cafiso, responsabile Dipendenze patologiche dell'Asp di Siracusa; Daniele La Barbera, ordinario presso la Clinica psichiatrica dell'Università di Palermo; Giuseppe Mustile, direttore dell'unità operativa complessa Dipendenze patologiche dell'Asp di Ragusa; Francesca Picone, dirigente Asp di Palermo; e Giovanni Utano, psicoterapeuta dell'Asp di Messina. A seconda delle tematiche trattate, inoltre, il Tavolo potrà essere integrato di volta in volta da altre specifiche professionalità.



