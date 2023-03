Cronaca 409

Dipendenze patologiche, a Caltanissetta la polizia incontra coloro che frequentano i corsi quale misura alternativa alla pena

Si tratta di persone incorse in violazioni alle norme del codice della strada, per illustrare le conseguenze della guida in stato di alterazione psicofisica da alcol e stupefacenti.

Redazione

Progetto “Dalle dipendenze patologiche alle dipendenze generative”, la Polizia di Stato ieri mattina ha incontrato le persone in carico al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – U.E.P.E. di Caltanissetta, che frequentano il corso quale misura alternativa agli istituti sanzionatori poiché sono incorsi in violazioni alle norme del codice della strada e/o altro, per illustrare le conseguenze della guida in stato di alterazione psicofisica da alcol e stupefacenti. All’incontro ha partecipato anche il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, nella foto accanto agli agenti della Polizia Stradale e al dirigente dell’U.E.P.E. d.ssa Rosanna Provenzano. L’iniziativa dell’U.E.P.E., al suo secondo anno di realizzazione, prevede, infatti, il coinvolgimento di diverse istituzioni (Polizia, Enti territoriali, Privato sociale) con la finalità di prevenire e contrastare i fenomeni di tossicodipendenza, alcool dipendenza, bullismo e cyber bullismo, gioco d’azzardo e dipendenze sessuali. Giovedì 30 marzo p.v. l’incontro sarà tenuto dalla Polizia Postale di Caltanissetta.



