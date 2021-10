Attualita 63

Dipendenti del Comune di Mazzarino attendono l'aumento delle ore: manifestazione il 27 ottobre

I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e attivato la procedura di raffreddamento

Redazione

09 Ottobre 2021 13:58

E’ stata rinviata al prossimo 27 ottobre la giornata di sciopero indetta dai lavoratori del Comune di Mazzarino e proclamata dai sindacati Cisl FP, Fp Cgil e Uil Fpl per la giornata di mercoledì 13 ottobre. La decisione è arrivata in seguito alla coincidenza della giornata di protesta promossa a livello nazionale, previsto lunedì 11 ottobre, dal Cobas. Questo per far intercorrere il lasso di tempo previsto dalla norma tra una manifestazione e l'altra.

Lo scorso 13 aprile i sindacati, nelle persone di Salvatore Parello, Gianfranco Di Maria, Nicola Cannizzo e Lino Salanitro avevano proclamato lo stato di agitazione e ad attivare la procedura di raffreddamento. Nonostante gli incontri e i confronti, l'Amministrazione comunale al momento non ha messo in campo alcun risultato tangibile rispetto all'aumento delle ore di servizio al personale.



