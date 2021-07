Attualita 311

Dipendente del settore Tributi positiva al Covid, sospeso a Gela il ricevimento del pubblico

In via precauzionale, n attesa che tutto il personale venga sottoposto a tampone, gli uffici rimarranno chiusi per dieci giorni

Redazione

09 Luglio 2021 16:14

Gli uffici del Settore Tributario del Comune comunicano la sospensione temporanea del ricevimento del pubblico per ragioni sanitarie, dopo che una dipendente Ghelas in servizio presso il Settore in questione ha comunicato di essere positiva al Covid-19. Pertanto, in via precauzionale, in attesa che tutto il personale venga sottoposto a tampone, gli uffici rimarranno chiusi per dieci giorni, da lunedì 12 luglio a giovedì 22 luglio 2021. In contemporanea, si provvederà a richiedere al Settore Ambiente l’immediata sanificazione di tutti gli Uffici del Settore.



Gli uffici del Settore Tributario del Comune comunicano la sospensione temporanea del ricevimento del pubblico per ragioni sanitarie, dopo che una dipendente Ghelas in servizio presso il Settore in questione ha comunicato di essere positiva al Covid-19. Pertanto, in via precauzionale, in attesa che tutto il personale venga sottoposto a tampone, gli uffici rimarranno chiusi per dieci giorni, da lunedì 12 luglio a giovedì 22 luglio 2021. In contemporanea, si provvederà a richiedere al Settore Ambiente l'immediata sanificazione di tutti gli Uffici del Settore.

Ti potrebbero interessare