Diodato in concerto venerdì 6 agosto al Teatro antico di Taormina

Il 26 maggio 2021 è uscito per Netflix Il Divin codino, film sulla vita di Roberto Baggio: per l’occasione Diodato firma la main song "L’uomo dietro il campione"

31 Maggio 2021 16:37

Dopo il successo dei live estivi dello scorso 2020, Diodato è pronto a rincontrare il suo pubblico in occasione di una serie di concerti molto attesi: non poteva mancare il prestigioso Teatro antico di Taormina che lo accoglierà venerdì 6 agosto (ore 21.30), per uno degli eventi della rassegna Sotto il Vulcano, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. Diodato, il cantautore dei record 2020, è stato tra i primi artisti italiani a dare un forte segnale di ripartenza la scorsa stagione estiva con alcuni concerti in location inedite ed esclusive dopo i mesi di lockdown.

Il 26 maggio 2021 è uscito per Netflix Il Divin codino, film sulla vita di Roberto Baggio: per l’occasione Diodato firma la main song “L’uomo dietro il campione”. La band che accompagnerà Diodato sul palco sarà composta da: Rodrigo D'Erasmo al violino, Greta Zuccoli alla voce, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino al sax baritono e fiati e Stefano "Piri" Colosimo alla tromba e ottoni. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 3 giugno ore 11.00 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali

Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno, oltre al Festival di Sanremo il DAVID DI DONATELLO 2020, i NASTRI D’ARGENTO 2020 e il CIAK D’ORO del pubblico 2020 con il brano “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”, entrata nella memoria collettiva per essere stata parte della colonna sonora del film “La Dea Fortuna” di Ferzan Özpetek. Come primo artista musicale nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Diodato ha aperto la Cerimonia di chiusura della 77^ edizione esibendosi live in unodei brani più celebri del suo repertorio, “Adesso”. Il suo trionfo più recente è quello agli MTV EMAcome “Best Italian Act”. Il 26 maggio 2021 esce per Netflix Il Divin codino, film sulla vita di Roberto Baggio: per l’occasione Diodato firma la main song “L’uomo dietro il campione”.





