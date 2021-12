Eventi 177

Diocesi di Caltanissetta, visita guidata alla scoperta delle sue meraviglie

L'iniziativa è stata organizzata dal Rotaract Club di Caltanissetta e si terrà domani 4 dicembre

Redazione

L'anno appena trascorso ci ha donato come lascito, il ritorno alla vita sociale, previa prevenzione effettuata, permettendoci di tornare a respirare l'aria pre covid. Anche il Rotaract Club di Caltanissetta, ha ripreso con determinazione e spirito di intraprendenza il proprio servizio alla città, in particolar modo, nel periodo successivo alla vaccinazione estiva, è stato promosso un ritorno pragmatico in scena. Il 4 Dicembre presso i locali del museo diocesano vescovile, dalle ore 18.30 alle 21.00 avrà luogo una visita guidata alla scoperta delle meraviglie della nostra diocesi, accompagnata da un sottofondo musicale e da un accogliente bicchiere di ristoro: il nostro scopo è quello di promuovere il patrimonio artistico del nostro territorio, avvicinandolo al mondo giovanile, vivendo il classico aperitivo pre-pasto serale, nella piena consapevolezza di quello che siamo stati e siamo come città culturale. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Ingresso il lista, prenota tramite il link https://forms.gle/W45wbromsY1FErMFA



