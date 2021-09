Eventi 160

Diocesi di Caltanissetta in festa, il vescovo Russotto veniva consacrato 18 anni fa

Un momento di festa e di preghiera. Il 27 settembre alle 18 si terrà la solenne celebrazione eucaristica

Redazione

25 Settembre 2021 12:50

Diciotto anni fa, il 27 settembre 2003, veniva consacrato nella cattedrale di Caltanissetta Mons. Mario Russotto, ottavo vescovo di questa diocesi eretta nel 1844. Da allora l’anniversario dell’evento è divenuto momento di festa e di preghiera per e attorno al Vescovo. Sua Eccellenza sin dall’inizio ne ha voluto fare un momento di grazia e di trasmissione del ministero ordinato indispensabile alla vita delle comunità: è il giorno in cui molti sacerdoti o diaconi sono stati da lui ordinati e immessi nel loro ministero sacro. L’appuntamento, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa anti-covid, sarà in Cattedrale il 27 settembre alle 18 per la solenne celebrazione eucaristica.

Nel corso di essa attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo saranno ordinati diaconi due seminaristi, Gianluca Tirrito della parrocchia San Domenico Savio in San Cataldo, e Giuseppe Provenzano della parrocchia Immacolata Concezione, chiesa madre, in Santa Caterina Villarmosa. A loro va il nostro affettuoso pensiero e saluto, nel desiderio di vederli presto presbiteri. E nel mentre ci stringiamo con gioia al nostro Vescovo e pastore, per fargli i migliori auguri e ringraziarlo del suo impegno, eleviamo al Signore fervide preghiere e voti, perché mandi ancora operai nella sua messe e ci prepari ad una nuova stagione della sua Chiesa. L’evento sarà irradiato in diretta streaming sui canali diocesani: YouTube Diocesi di Caltanissetta, pagina Facebook Diocesi di Caltanissetta;



Diciotto anni fa, il 27 settembre 2003, veniva consacrato nella cattedrale di Caltanissetta Mons. Mario Russotto, ottavo vescovo di questa diocesi eretta nel 1844. Da allora l'anniversario dell'evento è divenuto momento di festa e di preghiera per e attorno al Vescovo. Sua Eccellenza sin dall'inizio ne ha voluto fare un momento di grazia e di trasmissione del ministero ordinato indispensabile alla vita delle comunità: è il giorno in cui molti sacerdoti o diaconi sono stati da lui ordinati e immessi nel loro ministero sacro. L'appuntamento, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla normativa anti-covid, sarà in Cattedrale il 27 settembre alle 18 per la solenne celebrazione eucaristica. Nel corso di essa attraverso l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo saranno ordinati diaconi due seminaristi, Gianluca Tirrito della parrocchia San Domenico Savio in San Cataldo, e Giuseppe Provenzano della parrocchia Immacolata Concezione, chiesa madre, in Santa Caterina Villarmosa. A loro va il nostro affettuoso pensiero e saluto, nel desiderio di vederli presto presbiteri. E nel mentre ci stringiamo con gioia al nostro Vescovo e pastore, per fargli i migliori auguri e ringraziarlo del suo impegno, eleviamo al Signore fervide preghiere e voti, perché mandi ancora operai nella sua messe e ci prepari ad una nuova stagione della sua Chiesa. L'evento sarà irradiato in diretta streaming sui canali diocesani: YouTube Diocesi di Caltanissetta, pagina Facebook Diocesi di Caltanissetta;

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare