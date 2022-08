Politica 202

Dimissioni Musumeci. Di Paola (M5S): "Finalmente parola ai siciliani, noi siamo pronti"

Il Movimento 5 Stelle esulta per la decisione di Musumeci di dimettersi anticipatamente

Redazione

05 Agosto 2022 10:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dimissioni-musumeci-di-paola-m5s-finalmente-parola-ai-siciliani-noi-siamo-pronti Copia Link Condividi Notizia

"Dopo quasi 5 anni di fallimenti, di record negativi, di emergenze mai risolte, di riforme annunciate ma mai veramente concretizzate, finalmente il presidente Musumeci ha fatto una cosa buona per la Sicilia e i siciliani: si é dimesso. Peccato che lo abbia fatto tramite un video su Facebook e che negli 8 minuti e 28 secondi del video non abbia mai pronunciato la parola ‘dimissioni’, ma abbia preferito usare la parola ‘elezioni’. Per fortuna la parola torna agli elettori (il 25 settembre) che non vedevano l'ora di archiviare Musumeci e il suo fallimentare governo”. A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla’ARS Nuccio Di Paola a proposito delle annunciate dimissioni del presidente della Regione.

“Questi quasi 5 anni di governo Musumeci - sottolinea Di Paola- non hanno spento la grande voglia di cambiamento e di riscatto del popolo siciliano. A tutti loro dico che il M5S Sicilia c'è ed è a lavoro senza sosta per migliorare veramente questa terra e farla uscire dalla rassegnazione del ‘non cambierà mai nulla’. Anche a questo proposito lunedì 8 Agosto abbiamo in programma a Palermo alle 18:30 una riunione regionale con tanti cittadini attivi nella quale interverra’ il Presidente Giuseppe Conte. Noi ci siamo e ci crediamo. Siamo già scesi in campo da tempo per garantire ai Siciliani quella normalità e ridare loro quella speranza che manca da troppi anni” - conclude Di Paola.



"Dopo quasi 5 anni di fallimenti, di record negativi, di emergenze mai risolte, di riforme annunciate ma mai veramente concretizzate, finalmente il presidente Musumeci ha fatto una cosa buona per la Sicilia e i siciliani: si é dimesso. Peccato che lo abbia fatto tramite un video su Facebook e che negli 8 minuti e 28 secondi del video non abbia mai pronunciato la parola ?dimissioni', ma abbia preferito usare la parola ?elezioni'. Per fortuna la parola torna agli elettori (il 25 settembre) che non vedevano l'ora di archiviare Musumeci e il suo fallimentare governo". A dichiararlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla'ARS Nuccio Di Paola a proposito delle annunciate dimissioni del presidente della Regione. "Questi quasi 5 anni di governo Musumeci - sottolinea Di Paola- non hanno spento la grande voglia di cambiamento e di riscatto del popolo siciliano. A tutti loro dico che il M5S Sicilia c'è ed è a lavoro senza sosta per migliorare veramente questa terra e farla uscire dalla rassegnazione del ?non cambierà mai nulla'. Anche a questo proposito lunedì 8 Agosto abbiamo in programma a Palermo alle 18:30 una riunione regionale con tanti cittadini attivi nella quale interverra' il Presidente Giuseppe Conte. Noi ci siamo e ci crediamo. Siamo già scesi in campo da tempo per garantire ai Siciliani quella normalità e ridare loro quella speranza che manca da troppi anni" - conclude Di Paola.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare