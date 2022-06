Politica 163

Dimissioni di Malluzzo a Gela, il sindaco: "Ventura inaugurò sui rifiuti l'era dei costi aggiuntivi"

Per il sindaco le dimissioni dell'assessore all'Ambiente si sono rese necessarie

Redazione

21 Giugno 2022 17:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dimissioni-di-malluzzo-a-gela-il-sindaco-ventura-inauguro-lera-dei-costi-aggiuntivi Copia Link Condividi Notizia

“Ringrazio Cristian Malluzzo per il lavoro svolto, ma le sue dimissioni si sono rese necessarie e inevitabili perché non potrei mai accettare la linea del segretario del suo partito, avv. Giuseppe Ventura. Quest’ultimo vorrebbe riportare la città indietro di anni, a quando, a furia di costi aggiuntivi e di una gestione discutibile del personale, si sono gettate le basi del disastro che stiamo vivendo e a cui si sta cercando, con fatica, di porre rimedio”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Gela, Lucio Greco.

“Raggirare la cittadinanza con dichiarazioni fuorvianti e prive di fondamento giuridico la dice lunga sul modo in cui è stato gestito nel passato questo servizio. Il segretario di Italia Viva era assessore nel periodo in cui la Tekra iniziò a svolgere il servizio a Gela e inaugurò la pratica dei costi dei servizi aggiuntivi, con tutte le distorsioni e le conseguenze che ancora pesano sulla città. Per pudore, quindi, dovrebbe evitare di salire in cattedra e di impartire lezioni a tecnici e professionisti del settore, la cui competenza e serietà offrono sicuramente maggiore garanzia e credibilità. Gli errori del passato dovrebbero semmai consigliargli di assumere comportamenti più sobri e responsabili. In fondo, è una questione di decoro e di rispetto verso se stessi”.



"Ringrazio Cristian Malluzzo per il lavoro svolto, ma le sue dimissioni si sono rese necessarie e inevitabili perché non potrei mai accettare la linea del segretario del suo partito, avv. Giuseppe Ventura. Quest'ultimo vorrebbe riportare la città indietro di anni, a quando, a furia di costi aggiuntivi e di una gestione discutibile del personale, si sono gettate le basi del disastro che stiamo vivendo e a cui si sta cercando, con fatica, di porre rimedio". E' quanto afferma in una nota il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Raggirare la cittadinanza con dichiarazioni fuorvianti e prive di fondamento giuridico la dice lunga sul modo in cui è stato gestito nel passato questo servizio. Il segretario di Italia Viva era assessore nel periodo in cui la Tekra iniziò a svolgere il servizio a Gela e inaugurò la pratica dei costi dei servizi aggiuntivi, con tutte le distorsioni e le conseguenze che ancora pesano sulla città. Per pudore, quindi, dovrebbe evitare di salire in cattedra e di impartire lezioni a tecnici e professionisti del settore, la cui competenza e serietà offrono sicuramente maggiore garanzia e credibilità. Gli errori del passato dovrebbero semmai consigliargli di assumere comportamenti più sobri e responsabili. In fondo, è una questione di decoro e di rispetto verso se stessi".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare