Politica 121

Dimissioni di Melfa da consulente del Comune di Gela, il sindaco: "La fiducia nella giustizia non deve venire meno"

Il primo cittadino ha manifestato rispetto per la decisione dell'imprenditore dimissionario dopo essere stato condannato

Redazione

25 Febbraio 2021 16:27

"Rispetto la decisione di Maurizio Melfa di dimettersi dalla carica di consulente allo sport e allo sviluppo economico nella giunta da me presieduta. Comprendo il suo stato d'animo, ma la fiducia nella giustizia non può e non deve mai venire meno. Lo ringrazio per il lavoro svolto e per il contributo che ha dato in alcune scelte importanti per la città. Mi auguro, sinceramente, che possa dimostrare nei prossimi gradi di giudizio la sua innocenza". E' quanto ha affermato il sindaco di Gela Lucio Greco, a proposito delle dimissioni rassegnate dall'imprenditore Maurizio Melfa che ha adottato la decisione di dimettersi dalla carica di consulente allo sport e sviluppo economico, dopo essere stato condannato dal Gup del Tribunale di Gela, ad 1 anno e 2 mesi per false sponsorizzazioni.(Foto archivio)

"Rispetto la decisione di Maurizio Melfa di dimettersi dalla carica di consulente allo sport e allo sviluppo economico nella giunta da me presieduta. Comprendo il suo stato d'animo, ma la fiducia nella giustizia non può e non deve mai venire meno. Lo ringrazio per il lavoro svolto e per il contributo che ha dato in alcune scelte importanti per la città. Mi auguro, sinceramente, che possa dimostrare nei prossimi gradi di giudizio la sua innocenza". E' quanto ha affermato il sindaco di Gela Lucio Greco, a proposito delle dimissioni rassegnate dall'imprenditore Maurizio Melfa che ha adottato la decisione di dimettersi dalla carica di consulente allo sport e sviluppo economico, dopo essere stato condannato dal Gup del Tribunale di Gela, ad 1 anno e 2 mesi per false sponsorizzazioni.(Foto archivio)

News Successiva Finisce a Gela il duello per un posto da consigliere comunale: Romina Morselli rimane in carica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare