Dimesso il bimbo del Burundi operato al cuore in Sicilia: il 21 tornerà nel suo Paese

E' stato operato dall’équipe del professor Agati presso il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina

Redazione

Dimesso il bimbo del Burundi operato in Sicilia. «Elky, il nostro piccolo amico del Burundi che aveva una grave malformazione al cuore interventricolare, che l’Onlus AiutiamoilBurundi ha permesso di far giungere in Sicilia, insieme alla sua mamma, e che è stato operato dall’équipe del professor Agati presso il Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, ieri è stato dimesso dall’ospedale - dice il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro - e, grazie all’intervento eseguito, sarà un bimbo normale, avrà una vita simile a tanti suoi coetanei, tornerà a giocare e a correre».

Racconta ancora Cuffaro: «Siamo andati a prendere Elky dall’ospedale e lo abbiamo affidato alle cure della Casa famiglia Regina Elena di Messina, affinché possa trascorrere la convalescenza, accudito dai sanitari, per poi tornare in Burundi il prossimo 21 gennaio». Poi una considerazione: «Elky ha avuto la fortuna di poter essere operato, noi vorremmo che tanti altri bambini potessero avere la sua stessa fortuna. Stiamo lavorando perché ciò avvenga e abbiamo infatti presentato un disegno di legge all’Ars, affinché i medici possano recarsi in Burundi per prestare la loro azione di volontariato e vorremmo inserire la possibilità, per le persone che porteremo in Sicilia per essere curate, possano essere ricoverate nei nostri ospedali senza trafile burocratiche».



