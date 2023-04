Cronaca 2698

Dimessa dall'ospedale dopo un infarto: dopo i festeggiamenti in ristorante viene investita e uccisa

La vittima aveva 56 anni, l'uomo alla guida della macchina ora si trova agli arresti domiciliari

Una donna di 56 anni, Roberta Fiano, è morta a Tortoreto (Teramo) dopo essere stata investita da un furgone di una società sportiva guidato da un uomo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, uccisa davanti al figlio, era appena uscita da un ristorante. Stava festeggiando le dimissioni dall'ospedale, dove aveva trascorso una lunga degenza per via di un infarto. Lo riporta Il Messaggero.

La 56enne è stata investita mentre stava attraversando la strada insieme al figlio - rimasto illeso - e a una sua amica, anche lei coinvolta nell'incidente e ora in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo. Dopo l'incidente, i passanti hanno allertato i soccorsi e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e della Croce Verde di Villa Rosa. Il personale medico ha tentato di rianimare la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alba Adriatica.

Il conducente del furgone è stato trovato positivo all'alcoltest e arrestato in flagranza per i reati di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. È agli arresti domiciliari.



