Cronaca 549

Dimenticano 15mila euro in una panetteria: la commessa li restituisce

La fortuna ha baciato una coppia (particolarmente distratta) olandese mentre erano in provincia di Imperia

Redazione

28 Agosto 2023 15:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dimenticano-15mila-euro-in-una-panetteria-la-commessa-li-restituisce Copia Link Condividi Notizia

Una commessa simbolo dell'onestà a Taggia, in provincia di Imperia. Una coppia olandese, infatti, aveva dimenticato in panetteria uno zaino con dentro 15mila euro e un cellulare. Una brutta perdita, ma la commessa, senza pensarci un attimo, è riuscita ad avvisarli proprio grazie al telefonino e in pochi minuti il denaro è tornato ai legittimi proprietari.

L’episodio è avvenuto domenica mattina alla panetteria Leone di piazza Eroi Taggesi, a Taggia. A raccontare l'accaduto al Secolo XIX è la stessa commessa, Laura Bracco: "La coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci. Mi sono accorta che avevano lasciato lo zainetto, l'ho aperto per capire a chi appartenesse" ricorda la donna. All'interno un portafoglio, un cellulare, un paio di occhiali e una busta di colore giallo.



Una commessa simbolo dell'onestà a Taggia, in provincia di Imperia. Una coppia olandese, infatti, aveva dimenticato in panetteria uno zaino con dentro 15mila euro e un cellulare. Una brutta perdita, ma la commessa, senza pensarci un attimo, è riuscita ad avvisarli proprio grazie al telefonino e in pochi minuti il denaro è tornato ai legittimi proprietari. L'episodio è avvenuto domenica mattina alla panetteria Leone di piazza Eroi Taggesi, a Taggia. A raccontare l'accaduto al Secolo XIX è la stessa commessa, Laura Bracco: "La coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci. Mi sono accorta che avevano lasciato lo zainetto, l'ho aperto per capire a chi appartenesse" ricorda la donna. All'interno un portafoglio, un cellulare, un paio di occhiali e una busta di colore giallo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare