Cronaca 262

Diga Gibbesi a Sommatino, l'eterna incompiuta: presentata interrogazione all'Ars di "Sud chiama Nord" e "Sicilia Vera"

Lo scorso marzo il dipartimento regionale dell'autorità di bacino ha approvato il progetto per rimuovere il materiale depositato nell'invaso

Redazione

Nei giorni scorsi i gruppi parlamentari regionali di “Sud chiama Nord” e “Sicilia Vera” hanno presentato un’interrogazione con risposta scritta per l'adduzzione e distribuzione irrigua a monte della diga Gibbesi a favore dei comuni di Sommatino e Delia. Nel mese di marzo 2023 il dipartimento regionale dell'autorità di bacino del distretto idrografico Sicilia ha approvato il progetto di gestione dell'invaso "Diga Gibbesi " che prevede un intervento finalizzato alla rimozione di una parte del materiale depositato nell'invaso, davanti all'area in cui sono posizionate le opere di presa e scarico di fondo. Un intervento per migliorare ulteriormente la situazione di deposito nel bacino in vista di un prossimo reinvaso.

La diga Gibbesi è un’opera incompiuta che da circa trent’anni attende la messa in funzione e con il cambiamento climatico in corso e i relativi problemi di siccità “occorre accelerare e mettere il prima possibile in funzione l’invaso a favore dell'agricoltura dei comuni a valle, ma anche dei comuni di Sommatino e Delia che si trovano a monte a una distanza rispettivamente di circa due e cinque chilometri. A nome mio e del mio gruppo, ringrazio l'onorevole Cateno De luca che si era assunto l'impegno di portare avanti e nell'interesse del territorio dei comuni di Sommatino, Delia e di tutti quei comuni dell'agrigentino che si trovano a valle e che godranno dei benefici della messa in funzione della Diga Gibbesi, dimostrando con i fatti la politica del fare e del bene comune”, afferma Gianluca Infuso.



