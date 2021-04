Cronaca 163

Rinviato a giudizio l'avvocato Arnone: è accusato di aver diffamato Alfonso Cicero

Lo ha disposto il Gip di Catania. Arnone avrebbe affermato che Cicero aveva posto in essere condotte illecite nel conferimento di incarichi legali

Redazione

19 Aprile 2021 13:27

Il gip del tribunale di Catania, Chiara Di Dio Datola ha disposto il rinvio a giudizio - richiesto dal pm Martina Bonfiglio – nei confronti dell’avvocato Giuseppe Arnone, di Agrigento, accusato di avere diffamato a mezzo stampa, nel 2015, Alfonso Cicero all’epoca dei fatti presidente dell’Irsap. Il gip ha ammesso la costituzione di parte civile di Cicero, difeso dall’avvocato Annalisa Petitto, per i danni morali e di immagine subiti. La prima udienza del processo si celebrerà il 13 gennaio 2022 dinanzi la III sezione penale del Tribunale di Catania. Arnone, con un suo comunicato stampa, pubblicato l’11 luglio 2015 dalla testata on line le “Iene Sicule”, aveva affermato che Alfonso Cicero aveva posto in essere varie condotte illecite nel conferimento degli incarichi legali dell’Irsap.



