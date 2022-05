Attualita 115

Dieta mediterranea e alimentazione sana: il Rotary Club di Caltanissetta incontra le scuole

A tutti è stata donata una tovaglietta per la colazione, sulla quale sono stampate la piramide alimentare e le principali regole della sana alimentazione

Redazione

Il Rotary Club Caltanissetta, nell’ambito del Progetto Distrettuale mirato alla Valorizzazione della Dieta Mediterranea e del Progetto di Club dedicato alla Sana Alimentazione ed all’utilizzo di prodotti di stagione a km 0, ha organizzato e realizzato diversi incontri nelle Scuole ed in una Casa Famiglia della città. A beneficiare di questa opportunità offerta dal Club sono stati i bimbi della casa Famiglia “Casa del Sorriso”, gli studenti delle Scuole Medie “Giovanni Verga” e “Rosso di San Secondo”, nonché gli studenti del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “Ruggero Settimo” e dell’IIS “Sen Angelo Di Rocco” IPSEOA Alberghiero. E’ stata così data l’opportunità ad oltre 200 giovani di conoscere i canoni della Dieta Mediterranea e di interiorizzare i principi della Sana Alimentazione e dell’utilizzo dei prodotti di stagione a Km 0.

Gli incontri sono stati curati dalla Dott.ssa Angela Rita Scarciotta, Nutrizionista, che si è avvalsa di presentazioni e materiali molto accattivanti, da lei stessa preparati per l’occasione ed in parte forniti dall’apposita Commissione Distrettuale presieduta da Sonya Vasto, che hanno suscitato tanta curiosità negli studenti incontrati. Il servizio reso dal Club è stato molto apprezzato dalle Scuole e dagli studenti di ogni età (dai 3 ai 19 anni), che oltre ad essersi mostrati molto attenti ed interessati ad apprendere le regole loro impartite, hanno assicurato che veicoleranno in famiglia e tra gli amici il messaggio ricevuto. Soprattutto gli studenti più grandi hanno acquisito la consapevolezza che la Sana alimentazione e la Dieta Mediterranea non sono mode, ma stili di vita essenziali per la salute. A tutti è stata donata una tovaglietta per la colazione, sulla quale sono stampate la piramide alimentare e le principali regole della sana alimentazione, risultata molto gradita agli studenti, che costituirà sicuramente un ottimo pro-memoria quotidiano.



