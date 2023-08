Dieta, i 7 effetti benefici dei fichi (anche per la linea) che in pochi conoscono

Dieta, i 7 effetti benefici dei fichi (anche per la linea) che in pochi conoscono

100 grammi di fichi contengono solo 50 calorie e questo li rende un alimento perfetto da inserire nella nostra dieta

Freschi o secchi i fichi sono un frutto dell'estate dolce e salutare per il corpo perché ricco di proprietà nutrizionali. Ricchi di fibre e poco calorici possono essere un alleato per la linea. 100 grammi di fichi contengono solo 50 calorie e questo li rende un alimento perfetto da inserire nella nostra dieta; le cose ovviamente cambiano se si tratta dei fichi secchi. Essendo ottenuti togliendo tutta l'acqua al loro interno, le calorie sono maggiori (249 per 100 gr).

Il consumo di fichi fa bene perché...

I fichi assicurano una fonte di energia subito spendibile a chi li consuma, garantiscono inoltre benefici alle ossa se assunti con regolarità e accompagnati a una sana alimentazione e a un po' di attività fisica (grazie al calcio a beneficiarne sono anche i denti), prevengono la pressione alta e sono ottimi per la pelle perché l'effetto lassativo di questi frutti può aiutare il corpo a smaltire le tossine accumulate, possibile motivo di comparsa di acne. Oltre a ciò aiutano il sistema immunitario e la digestione e sono consigliati per le donne in gravidanza. La presenza di calcio in questi frutti, infatti, contribuisce a raggiungere il fabbisogno giornaliero utile al nascituro per sviluppare correttamente spina dorsale e ossa.



