Dieta del melone, il menù settimanale per dimagrire in modo fresco e sano

Composto per oltre il 90% da acqua, è un frutto molto dissetante e diuretico. Ha, inoltre, buone dosi di carboidrati e di fibre

Redazione

Il melone è uno dei frutti più caratteristici di tutta l’estate. Non tutti sanno, però, che può essere anche un validissimo alleato per dimagrire. Conosciamo le sue proprietà e vediamo come può essere inserito in una dieta ricca e bilanciata, per perdere qualche kg in più.

Melone: proprietà

Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, così come anguria e zucca, è il prodotto della pianta chiamata Cucumis Melo. Si pensa sia originario dell’Asia che, attualmente, risulta essere il maggior produttore di questi frutti in tutto il mondo. Composto per oltre il 90% da acqua, è un frutto molto dissetante e diuretico. Ha, inoltre, buone dosi di carboidrati e di fibre. E’ anche molto ricco di sali minerali, tra cui spicca la grande presenza di potassio, indispensabile per reintegrare i liquidi persi con la sudorazione in estate.

Vi ritroviamo, però, anche il fosforo, lo zinco, il magnesio, sodio e calcio, tutti utilissimi alla nostra salute. Per ciò che, invece, riguarda le vitamine, spicca la presenza della A, ma anche di vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, prevalentemente la B1, B2, B3 e B6. Massiccia la presenza di betacarotene, che ci aiuta ad avere un buon colorito durante l’estate e che ci può anche proteggere al meglio dai raggi del sole. Non ha, infine, un grosso apporto calorico. Basti pensare che su 100g, 90 sono di acqua, per un apporto di sole 34 calorie. Per questo può tranquillamente essere inserito in una dieta dimagrante.

Ecco il menù settimanale proposto dalla rivista Starbene.it

Giorno 1

Prima colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Un toast al prosciutto con 40 grammi di pane, 20 grammi di prosciutto cotto, 20 grammi di fontina (272 cal)

-Gelato di melone, 2 palline (114 cal.)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Spaghetti con pomodorini, con 50 grammi di pasta, 70 grammi di pomodorini, origano (170 cal.)

-Tagliata all'origano (100 gr. 120 cal)

-Insalata verde mista (200 gr., 35 cal)

-Sorbetto di melone e anguria, con 100 grammi di melone, 150 grammi di anguria, il succo di mezzo limone, mezzo cucchiaio di vaniglia in polvere (80 cal).

Giorno 2

Colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Prosciutto e melone (60 grammi di prosciutto crudo e 240 grammi di melone) 167 cal

-Spremuta di pompelmo (200 ml, 52 cal.)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Gnocchi al pomodoro e basilico (200 gr., 280 cal)

-Fiocchi di latte (100 gr., 115 cal)

-Insalata di pomodori (200 gr., 34 cal)

-macedonia di melone e banane (200 gr., 98 cal)

Giorno 3

Colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Pizza alle verdure (300 cal)

-Melone (240 gr., 79 cal)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Bucatini ai peperoni, con 50 grammi di pasta e 50 grammi di peperoni (180 cal)

-Nasello in umido con 50 grammi di filetti di nasello, 60 grammi di pomodorini, 10 gramm di olive nere, 10 grammi di capperi, un quarto di bicchiere di vino bianco, 1 cucchiaino d'olio (150 cal.)

-Gelato di pesca e melone con 2 palline (114 cal)

Giorno 4

Colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Carpaccio di bresaola (100 gr, 151 cal)

-Macedonia di frutta con melone (200 gr., 84 cal)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Pasta con la ricotta con 50 grammi di pasta, 30 grammi di ricotta (215 cal)

-Frittata di spinaci con 2 uova, 100 grammi di spinaci, 1 cucchiaio di parmigiano, 1 cucchiaino di olio (265 cal)

-Insalata di finocchi (200 gr., 18 cal)

-Macedonia di melone e prugne (200 gr., 75 cal)

Giorno 5

Colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Insalata caprese con 150 grammi di pomodori e 100 grammi di mozzarella (268 cal.)

-Frullato di melone e fragole (200 gr., 60 cal.)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Spaghetti con le vongole con 40 grammi di pasta e 40 grammi di vongole (160 cal)

-Melone con i gamberetti, con mezzo melone (400 grammi), 70 grammi di gamberetti lessati, il succo di mezzo limone e un cucchiaino di olio (185 cal)

-Insalata verde (200 grammi, 35 cal)

Giorno 6

Colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Omelette al prosciutto con un uovo, 20 grammi di prosciutto cotto, 1 cucchiaino di olio (160 cal)

-Insalata mista (150 gr) con un cucchiaino di olio (75 cal)

-Un cono con due palline di gelato, crema e frutta (132 cal)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Risotto allo zafferano con 50 grammi di riso (180 cal)

-Petto di pollo al limone e prezzemolo con 100 grammi di petto di pollo, un limone, un cucchiaino d'olio, prezzemolo (100 cal)

-Insalata di zucchine (150 gr., 16 cal)

-Melone al limone (150 gr, 50 cal)

Giorno 7

Colazione

-Frullato con 100 grammi di melone, 100 grammi di albicocche, 50 grammi di pesca, 2 cubetti di ghiaccio (75 cal)

-Fette biscottate integrali (20 gr., 76 cal)

-Un cucchiaino di mele (5gr., 15 cal)

Spuntino mezza mattina

-Yougurt magro alla frutta (125 gr., 45 cal)

Pranzo

-Insalata di melone e grana con 320 grammi di melone, 150 grammi di pomodoro ciliegino, 50 grammi di cipollotti, 150 grammi di lattuga, 50 grammi di grana, 2 cucchiaini di olio (366 cal)

-Sorbetto di melone e anguria (80 cal)

Spuntino pomeridiano

-Latte parzialmente scremato (150ml, 69 cal)

Cena

-Pizza margherita (70 gr., 190 cal)

-Insalata di lattua e pomodori (200 gr., 36 cal.)

-Due palline di gelato di melone (114 cal)

-Un bicchiere di birra (125 ml, 42 cal)



