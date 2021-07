Eventi 98

"Dieci giorni con Dante", Mussomeli celebra i 700 anni dalla morte del grande poeta

Per occasione gli alberi e gli arbusti della Villa Comunale saranno interamente addobbati con pagine della Divina Commedia

Redazione

08 Luglio 2021 16:30

Nell’ambito dell’iniziativa “Dieci Giorni con Dante”, promossa da BCsicilia per celebrare i 700 anni dalla morte del grande poeta, si terrà venerdì 10 Luglio 2021 alle ore 18,30, organizzata dalla Sede di Mussomeli di BCsicilia, l’iniziativa “Dacci oggi il nostro Dante quotidiano”. Per occasione gli alberi e gli arbusti della Villa Comunale saranno interamente addobbati con pagine della Divina Commedia e con segnalibri contenenti versi del Poema che vengono quotidianamente citati da tutti in maniera consapevole o inconsapevole e che dimostrano la capacità della lingua dantesca di parlare a tutti. I presenti saranno invitati a cogliere "i frutti danteschi" che verranno puntualmente commentati dai membri e dagli amici dell’Associazione. La serata sarà condotta da Rita La Monica, Presidente della sede di Mussomeli e si concluderà con un simpatico rinfresco a tema: l’Aperitivo infernale, la Tisana purgatoria alle erbe e i Dolcetti paradisiaci. Per informazioni: email: mussomeli@bcsicilia.it - Tel: 3395949184 - Fb: BCsicilia Mussomeli. (Nella foto Dipinto di Michael Parkes “Dante in exile” - 1998)



