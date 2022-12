Cronaca 1555

Diciottenne infilzato a un braccio con un forchettone: ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

Ad aggredire e ferire il connazionale, appena maggiorenne, è stato un sedicenne che è stato identificato e denunciato

Redazione

31 Dicembre 2022 15:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/diciottenne-infilzato-a-un-braccio-con-un-forchettone-ricoverato-al-santelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Un diciottenne tunisino è stato aggredito con un forchettone da cucina. Raggiunto al bicipite del braccio sinistro e seriamente ferito è finito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici lo hanno dovuto sottoporre ad un urgente intervento chirurgico. Adesso, come riportato da Agrigento Notizie è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. E’ accaduto tutto in una struttura d’accoglienza, una comunità per minori non accompagnati, di Grotte. Ad aggredire e ferire il connazionale, appena maggiorenne, è stato un sedicenne che è stato identificato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, dai carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, sono riusciti anche a ritrovare e a porre sotto sequestro l’arma del delitto: il forchettone da cucina.



Un diciottenne tunisino è stato aggredito con un forchettone da cucina. Raggiunto al bicipite del braccio sinistro e seriamente ferito è finito all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove i medici lo hanno dovuto sottoporre ad un urgente intervento chirurgico. Adesso, come riportato da Agrigento Notizie è ricoverato con una prognosi di 30 giorni. E' accaduto tutto in una struttura d'accoglienza, una comunità per minori non accompagnati, di Grotte. Ad aggredire e ferire il connazionale, appena maggiorenne, è stato un sedicenne che è stato identificato e denunciato, in stato di libertà, alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo, dai carabinieri. I militari dell'Arma della stazione di Grotte, coordinati dal comando compagnia di Canicattì, sono riusciti anche a ritrovare e a porre sotto sequestro l'arma del delitto: il forchettone da cucina.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare