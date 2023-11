Cronaca 856

Diciassettenne stuprata in centro, ma nessuno interveniene: 2 arresti

I due sono stati riconosciuti dalla giovane e identificati dopo la denuncia della vittima ai carabinieri di Arzachena

Redazione

Una 17enne di Arzachena, in Sardegna, ha denunciato di essere stata violentata e due cittadini marocchini senza fissa dimora sono finiti in carcere con l'accusa di stupro. L'indagine per il caso potrebbe però coinvolgere altre persone che avrebbero assistito alla violenza senza intervenire in aiuto della giovane. La vicenda risalirebbe al 21 ottobre, quando la ragazza ha raccontato di essere stata aggredita mentre era nel centro storico di Arzachena.

I due uomini accusati della violenza sessuale, un 26enne e un 31enne, sono stati rinchiusi nel carcere di Bancali a Sassari in attesa dell'udienza di convalida. I due sono stati riconosciuti dalla giovane e identificati dopo la denuncia della vittima ai carabinieri di Arzachena. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima della violenza sessuale la sera del 21 ottobre, quando, insieme a un amico, si trovava nei pressi del centro della cittadina gallurese. L'indagine della Procura di Tempio Pausania potrebbe però estendersi ad altre persone: si tratterebbe di un gruppo di nordafricani che avrebbe assistito alla violenza ma non sarebbe intervenuto in aiuto della ragazza.



