Cronaca 778

Diciassettenne perde improvvisamente coscienza: trasportato in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta adesso sta bene

Accertato che il ragazzo non era in arresto cardiaco sono state prestate le prime cure ed è stato immediatamentre trasportato a Caltanissetta

Rita Cinardi

Malore per un ragazzo di 17 anni di Racalmuto che è stato immediatamente soccorso dal 118 e adesso sta bene. E' successo nella tarda mattinata di oggi quando alla centrale del 118 è arrivata la chiamata da una casa di accoglienza di Racalmuto, dove il ragazzo alloggia. Il 17enne improvvisamente aveva perso conoscenza e subito sono stati allertati i soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso arrivato pochi minuti dopo. Accertato che il ragazzo non era in arresto cardiaco sono state prestate le prime cure ed è stato immediatamentre trasportato in codice giallo cardiologico al Sant'Elia. Per fortuna il ragazzo, che è stato sottoposto agli accertamenti e alle terapie del caso, sta bene.



