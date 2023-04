Dibattito su come far nascere nuove idee imprenditoriali in contesti innovativi

Dibattito su come far nascere nuove idee imprenditoriali in contesti innovativi

Evento oggi alla Cittadella universitaria di Catania promosso da Ordini degli Ingegneri, degli Architetti etnei e da Unict

Come sostenere le iniziative imprenditoriali e stimolare la creazione di imprese innovative attraverso la generazione di start-up e spin-off. Se ne discuterà domani a partire dalle ore 15.00 presso l’aula magna del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) di Catania durante l’evento “Fare impresa innovativa in tempi di transizione” promosso dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Catania e da Unict.

Ad aprire i lavori saranno: Francesco Priolo (rettore dell’Università di Catania), Mauro Scaccianoce (presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania), Matteo Ignaccolo (direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania), Sebastian Carlo Greco (presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania), Stefano Russo (coordinatore del Tavolo Tematico Politiche Giovani e Summer School dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania). A moderare gli interventi sarà Stefano Cascone (consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania e ricercatore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria).

Si discuterà di “Progettare e costruire una Start-up innovativa” con l’intervento di Rosario Faraci (docente dell’Università di Catania); “Start-up nella transizione per l’open innovation” con Consuelo Nava (docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria); “BIMGroup: Teoria, Metodo e Applicazione. La transizione digitale e nuovi modelli organizzativi per le costruzioni” con Giuseppe Martino Di Giuda (Università di Torino/Politecnico di Milano).

Seguirà la presentazione degli spin-off universitari del DICAR, a partire da “Giniu Ingegneria e Architettura” per cui interverranno Loredana Contrafatto (socio fondatore) e Salvatore Gazzo (socio fondatore e amministratore unico); “ITER” con Salvatore Cafiso (socio fondatore e responsabile scientifico), Emanuele Delfino e Salvo Patti (pavement e IBIM specialist).

L’ultimo panel prevede la presentazione delle start-up: “Archicart” con Dario Distefano (fondatore e direttore tecnico); “Digital Atom” con Stefano Bosco (CTO) e Francesco Vacante (CBDO), “PM Openlab” con Andrea Procopio (amministratore unico); “Site Assistant” con Giuseppe Monforte (chief operating officer).



