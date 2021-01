Politica 23

Dibattito Covid all'Ars; Lupo: "Da Razza intervento desolante, solo slogan e nessuna risposta concreta"

Per il capogruppo del Pd, le dichiarazioni rese dall'assessore regionale alla Salute, sono state vaghe e generiche

Redazione

27 Gennaio 2021 16:36

"Una relazione desolante che non dà una sola risposta concreta ai tanti problemi nella gestione Covid in Sicilia". Lo dice il capogruppo PD Giuseppe Lupo a proposito dell'intervento in aula dell'assessore alla Salute Ruggero Razza nel corso del dibattito di oggi all'Ars.



"Nonostante le 6.000 persone assunte per l'emergenza sanitaria - aggiunge Lupo - non è cambiato nulla rispetto alle clamorose inefficienze del sistema del tracciamento, a conferma del fatto che l'assessorato ha ormai rinunciato ad aggredire i problemi di fondo necessari ad interrompere la catena del contagio. Dichiarazioni vaghe e generiche di Razza anche sulla somministrazione dei vaccini, in particolare per gli oltre 320 mila cittadini siciliani over 80. Nessun intervento concreto, infine, per la sicurezza scolastica ma solo slogan e annunci. Lo ribadiamo ancora una volta - conclude Lupo - senza un sensibile potenzialmente del sistema dei trasporti pubblici locali non sarà possibile pensare al 'sistema scuola' in sicurezza".

"Una relazione desolante che non dà una sola risposta concreta ai tanti problemi nella gestione Covid in Sicilia". Lo dice il capogruppo PD Giuseppe Lupo a proposito dell'intervento in aula dell'assessore alla Salute Ruggero Razza nel corso del dibattito di oggi all'Ars.



"Nonostante le 6.000 persone assunte per l'emergenza sanitaria - aggiunge Lupo - non è cambiato nulla rispetto alle clamorose inefficienze del sistema del tracciamento, a conferma del fatto che l'assessorato ha ormai rinunciato ad aggredire i problemi di fondo necessari ad interrompere la catena del contagio. Dichiarazioni vaghe e generiche di Razza anche sulla somministrazione dei vaccini, in particolare per gli oltre 320 mila cittadini siciliani over 80. Nessun intervento concreto, infine, per la sicurezza scolastica ma solo slogan e annunci. Lo ribadiamo ancora una volta - conclude Lupo - senza un sensibile potenzialmente del sistema dei trasporti pubblici locali non sarà possibile pensare al 'sistema scuola' in sicurezza".

News Successiva M5S: "Lotta al Covid, in Sicilia quasi una Caporetto. Troppi furbetti del vaccino, serve il pugno duro"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare