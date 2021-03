Eventi 138

"Diamo credito alle donne", a Mussomeli per l'8 marzo webinar sull'imprenditoria femminile

Si tratta di un evento finalizzato a promuovere la ripresa economica e per rilanciare l'imprenditorialità femminile siciliana

05 Marzo 2021 11:30

Diamo credito alle donne: questo il titolo dell'evento gratuito che andrà in web Lunedì 8 marzo ore 18 sulla piattaforma Microsoft Teams, voluto dall'amministrazione comunale con il coordinamento dell'Assessore alla Cultura Jessica Valenza.

Si tratta di un evento organizzato da *Confapi Sicilia* nell'ambito del Progetto *Pensiamo A SUD* in collaborazione con il *Comune di Mussomeli* per promuovere la ripresa economica e rilanciare l'imprenditorialità femminile siciliana. L'esperta finanziaria di Confapi Sicilia Sonja Barba, Manager di Mediolanum, presenterà la case history siciliana al Prof. Valerio Malvezzi, economista e finanzialista, per chiedere a lui possibili suggerimenti e indicazioni per la ripresa al femminile.

Due interventi autorevoli fatti da esperti di settore.

Il prof Malvezzi, in particolare, Già Deputato al Parlamento Italiano, membro della Commissione Finanze, delega di gruppo in materia bancaria. Già consulente dell’AD di Invitalia, società partecipata dal MEF, poi Presidente di Garanzia Italia, società del Gruppo. Imprenditore, è cofondatore di Win The Bank e Direttore del Corso MasterBANK. E' inoltre Direttore del Dipartimento di Economia Umanistica presso l’Università Internazionale per la Pace dell’ONU, sede di Roma.

Il sindaco Catania invita tutte le donne di Mussomeli e del vallone a partecipare a questa utile ed interessante approfondimento.





