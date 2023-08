Eventi 238

Dialoghi di Alchimia 2023, visita ai mulini del fiume Platani ad Acquaviva

L'appuntamento il 4 agosto alle ore 16, poi un laboratorio con lo chef Licata

Redazione

02 Agosto 2023 09:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/dialoghi-di-alchimia-2023-visita-ai-mulini-del-fiume-platani-ad-acquaviva Copia Link Condividi Notizia

L’associazione Alchimia continua gli incontri programmati per il calendario “Dialoghi di Alchimia 2023”, dedicato al tema dei mulini e delle vie d’acqua. Il 4 agosto a partire dalle 16,00 è prevista una visita al mulini presso il fiume Platani, guidati da Giuseppe Lanza, e, di seguito, al museo di Acquaviva Platani dedicato alla emigrazione e al santino devozionale, guidati da Mario Siracusa.

L’evento è abbinato a un laboratorio del gusto a cura del Consorzio Isola Bio Sicilia, che si svolgerà presso il Centro socioculturale di Viale Trieste, ad Acquaviva Platani, dalle ore 17.00. Qui, lo chef Michele Licata svolgerà un laboratorio dal titolo “Mille modi di dire pasta” dedicato all’uso della farina di perciasacchi in campo alimentare. Seguirà alle 18,00 la conferenza “Narrazioni, collezioni, degustazioni. La cultura delle aree interne” con interventi di Mario Chichi, Giuseppe Giugno, Nunzio Vitellaro, Jacob Bessen, Maria Laura La Vecchia, i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Caruso, e la partecipazione di Giovanni Ruffino, Marina Castiglione, Lillo Alaimo Di Loro.

La conferenza metterà in luce le caratteristiche paesaggistiche, antropiche, architettoniche, alimentari di questo scorcio della Sicilia del “Vallone”. In serata, seguirà una degustazione di prodotti tipici a cura del Consorzio Isola Bio Sicilia. Ancora una volta l’associazione Alchimia si apre alla collaborazione con realtà attive e vicine ad un’idea di preservazione e tutela della cultura delle aree interne.



L'associazione Alchimia continua gli incontri programmati per il calendario "Dialoghi di Alchimia 2023", dedicato al tema dei mulini e delle vie d'acqua. Il 4 agosto a partire dalle 16,00 è prevista una visita al mulini presso il fiume Platani, guidati da Giuseppe Lanza, e, di seguito, al museo di Acquaviva Platani dedicato alla emigrazione e al santino devozionale, guidati da Mario Siracusa. L'evento è abbinato a un laboratorio del gusto a cura del Consorzio Isola Bio Sicilia, che si svolgerà presso il Centro socioculturale di Viale Trieste, ad Acquaviva Platani, dalle ore 17.00. Qui, lo chef Michele Licata svolgerà un laboratorio dal titolo "Mille modi di dire pasta" dedicato all'uso della farina di perciasacchi in campo alimentare. Seguirà alle 18,00 la conferenza "Narrazioni, collezioni, degustazioni. La cultura delle aree interne" con interventi di Mario Chichi, Giuseppe Giugno, Nunzio Vitellaro, Jacob Bessen, Maria Laura La Vecchia, i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Caruso, e la partecipazione di Giovanni Ruffino, Marina Castiglione, Lillo Alaimo Di Loro. La conferenza metterà in luce le caratteristiche paesaggistiche, antropiche, architettoniche, alimentari di questo scorcio della Sicilia del "Vallone". In serata, seguirà una degustazione di prodotti tipici a cura del Consorzio Isola Bio Sicilia. Ancora una volta l'associazione Alchimia si apre alla collaborazione con realtà attive e vicine ad un'idea di preservazione e tutela della cultura delle aree interne.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare