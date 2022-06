Politica 264

M5S, sabato riunione a Caltanissetta. Di Paola: "Scissione nessun impatto sul gruppo regionale"

"Le manovre di palazzo non ci interessano, qui siamo tutti concentrati a lavorare per le primarie"

Redazione

"La scissione di Di Maio sul gruppo M5S regionale ha avuto impatto zero, nessuno dei 15 deputati che ne fanno parte lo seguirà. Le manovre di palazzo non ci interessano, qui siamo tutti concentrati a lavorare per le primarie e per dare alla Sicilia un governo che finalmente lavori proficuamente per dare risposte concrete ai bisogni dei siciliani che da Musumeci hanno ascoltato solo chiacchiere e vuoti proclami. Domani da lui ci aspettiamo l'ennesimo annuncio a cui non crede più nessuno”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars e referente 5stelle per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

“Tutti, compresi i deputati 5stelle a Roma – continua Di Paola – siamo pronti a fare quadrato intorno al Movimento e a moltiplicare gli sforzi in vista dei prossime scadenze elettorali. Già sabato a Caltanissetta ci vedremo in una riunione aperta a tutti gli iscritti al M5S per serrare le fila e rinnovare gli stimoli che non ci sono mai mancati”.



