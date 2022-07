Politica 225

Di Paola (M5S): "Piena sintonia con i Dem in Sicilia su primarie, ma disturba l'ambiguità del Pd nazionale"

Il referente siciliano del M5s chiede al partito del segretario Letta di essere più chiaro

Redazione

22 Luglio 2022 09:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/di-paola-m5s-piena-sintonia-con-pd-in-sicilia-su-primarie-ma-disturba-lambiguita-del-pd-nazionale Copia Link Condividi Notizia

“Con il PD in Sicilia c'è la massima sintonia e la ferrea determinazione a portare a compimento il percorso delle Presidenziali. Suscitano però grande perplessità le dichiarazioni del vicesegretario PD nazionale Provenzano che in un post su Facebook ha sottolineato l'irresponsabilità del M5S, accusandolo, assieme a Fi e Lega, persino di viltà. Al PD nazionale pertanto chiediamo chiarezza sull'alleanza in Sicilia: ci dica ora se vuole proseguire il comune cammino e non aspetti il verdetto delle primarie per pronunciarsi”.

Lo afferma il referente siciliano del M5S, Nuccio Di Paola.



"Con il PD in Sicilia c'è la massima sintonia e la ferrea determinazione a portare a compimento il percorso delle Presidenziali. Suscitano però grande perplessità le dichiarazioni del vicesegretario PD nazionale Provenzano che in un post su Facebook ha sottolineato l'irresponsabilità del M5S, accusandolo, assieme a Fi e Lega, persino di viltà. Al PD nazionale pertanto chiediamo chiarezza sull'alleanza in Sicilia: ci dica ora se vuole proseguire il comune cammino e non aspetti il verdetto delle primarie per pronunciarsi".

Lo afferma il referente siciliano del M5S, Nuccio Di Paola.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare