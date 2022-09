Politica 120

Di Paola (M5S): "L'agricoltura è oro per la Sicilia: dobbiamo dare risposte su dighe, strade e assunzioni"

Lo ha affermato oggi Nuccio Di Paola, candidato M5S alla presidenza della Regione

“L'agricoltura è oro per la Sicilia, vanno date risposte puntuali al settore, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, e quindi la costruzione e manutenzione delle reti irrigue e delle dighe, la sistemazione delle strade interpoderali e la possibilità di assumere manodopera, consentendo ai percettori del reddito di cittadinanza di poter lavorare nel campi senza perdere il diritto al beneficio statale”. Lo ha affermato oggi Nuccio Di Paola, candidato M5S alla presidenza della Regione, nel corso di un incontro con i vertici siciliani di Cia agricoltori.

“Il nuovo governo regionale– ha detto Di Paola – dovrà tenere un fitto dialogo con gli agricoltori, consentendo loro di poter dare ai percettori di reddito un'integrazione al beneficio statale. Per questo occorrerà una modifica allo strumento, per la quale cercheremo una interlocuzione con Roma. Grande attenzione va posta anche sul fronte irriguo - per rimediare anche agli sfaceli fatti dal governo Musumeci, che si è fatto bocciare 32 progetti su 32 che che avrebbero potuto cambiare la faccia ai consorzi di bonifica - e sulla sistemazione delle strade interpoderali e alla messa in sicurezza dei campi, tramite appositi trasferimenti agli Enti locali”.



