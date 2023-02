Cronaca 138

Il devastante sisma in Turchia e Siria, si contano oltre 800 morti. Cessata l'allerta tsunami per la Sicilia

Il leader Turco: «Speriamo di superare insieme questo disastro il prima possibile e con il minimo danno»

Redazione

Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la Turchia dove si contano almeno 284 morti e la Siria, uccidendo 427 di persone e oltre 120 nelle aree del Paese controllate dai ribelli. Ma il bilancio è destinato a farsi più tragico. Il terremoto ha fatto crollare decine di edifici mentre molti dormivano ancora. Le scosse sono state avvertite anche in Libano, Siria, Cipro e Israele mentre nel Mediterraneo è scattato l’allarme tsunami rientrato qualche ora dopo.

I funzionari dei servizi di emergenza in Turchia hanno stimato il bilancio delle vittime iniziale a 76, anche se molto probabilmente è destinato a salire perchè il sisma ha raso al suolo dozzine di condomini nelle principali città. Le immagini televisive hanno mostrato persone scioccate in Turchia in piedi nella neve in pigiama, a guardare i soccorritori scavare tra i detriti delle case danneggiate. Il sisma ha colpito alle 02:17 ora locale a una profondità di circa 17,9 chilometri con una scossa di assestamento di magnitudo 6,7 che ha colpito 15 minuti dopo.

Dozzine le scosse di assestamento. Il terremoto è stato uno dei più potenti a colpire la regione in almeno un secolo. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso le sue condoglianze e ha sollecitato l’unità nazionale. «Speriamo di superare insieme questo disastro il prima possibile e con il minimo danno», ha twittato il leader turco. "Il sistema si è mosso tutto, anche se qualche cosa resta da perfezionare. Il Comune di Catania si è mosso subito ed ha attivato il Centro operativo comunale e si è apprestato ad evacuare una zona a rischio prossima al mare, ma subito dopo è arrivata la notizia di 'piccole onde' misurate in Turchia, alte 15 centimetri e non di un metro". Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) Salvo Cocina sull'emergenza scattata dopo le violenti scosse di terremoto in Turchia e in Siria che hanno fatto scattare l'allerta tsunami, poi cessato, in Italia, con primo impatto previsto su Calabria e Sicilia.

"A Catania, inoltre - ha aggiunto Cocina - si stava svolgendo la processione di Sant'Agata che avrebbe raggiunto piazza Duomo, prossima al mare, e quindi c'è stata l'ipotesi di fare, quanto meno, rallentare la processione. L'allarme è rientrato, ma per noi è stata una grande esercitazione. Siamo molto dispiaciuti - ha sottolineato il direttore generale del Drpc Sicilia - per quello che è avvenuto in Turchia e in Siria dove hanno perso la vita centinaia di persone. Quello del rischio sismico si impone ancora come politica di prevenzione per i prossimi anni".



© Riproduzione riservata

