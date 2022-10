Detenzione e traffico di stupefacenti, 29enne di Gela condotto in carcere: dovrà scontare oltre 3 anni di carcere

Cronaca 321

L'arrestato, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto dai poliziotti alla Casa Circondariale di Gela

Redazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un ventinovenne gelese in esecuzione di provvedimento di rigetto della misura alternativa e contestuale ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo è stato condannato alla pena della reclusione a 3 anni, 3 mesi e 17 giorni per concorso in detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, oltre al recupero della pena pecuniaria di 6.400 euro. L'arrestato, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto dai poliziotti alla Casa Circondariale di Gela dove sconterà la pena.



