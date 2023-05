Cronaca 408

Detenuto riesce a fuggire dal Tribunale di Trapani: è caccia all’uomo

Oltre agli agenti della polizia penitenziaria sono impegnati nelle ricerche la polizia di Stato e i carabinieri

Redazione

Il detenuto che è riuscito a fuggire eludendo la sorveglianza della polizia penitenziaria si chiama Francesco Adragna, 37 anni, originario di Erice, con precedenti per rapina, furto ed evasione dagli arresti domiciliari. Questa mattina era stato tradotto dal carcere di Agrigento al Palazzo di Giustizia di Trapani per presenziare all’udienza di un processo in cui è imputato. Oltre agli agenti della polizia penitenziaria sono impegnati nelle ricerche la polizia di Stato e i carabinieri. Dalle immagini della video sorveglianza del palazzo di giustizia è visibile il detenuto mentre attraversa alcuni locali del palazzo, poi scavalca l'inferriata e si dilegua tra le stradine del centro storico. Continuano ancora le ricerche in tutta la città. (ANSA)



