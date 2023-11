Cronaca 327

Detenuto rientra in carcere con la droga, scoperto dalla Penitenziaria

Il fiuto del cane Enea ha confermato i sospetti e l’uomo aveva 90 grammi di hashish

Redazione

Un detenuto ha portato con sé della droga in carcere al rientro dal permesso premio ma il tentativo non è sfuggito agli attenti controlli della Polizia Penitenziaria. E’ accaduto nella casa di reclusione Ucciardone di Palermo. E’ quanto fa sapere il sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).

«Una proficua attività info-investigativa, condotta dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria di Ucciardone con l'ausilio del Nucleo cinofili del Corpo di Palermo - dice Calogero Navarra, segretario regionale per la Sicilia del Sappe - ha indotto a presumere che un detenuto che stava rientrando in carcere da permesso premio potesse introdurre sostanza stupefacente da spacciare poi all’interno dell’istituto. Il fiuto del cane Enea ha confermato i sospetti e l’uomo, dopo una perquisizione, è stato trovato con dell’hashish, 90 grammi, nascosto nell’ano. Questo risultato è stato ottenuto grazie al monitoraggio dei poliziotti e dei colleghi del Nucleo cinofili antidroga della Polizia Penitenziaria».



