Cronaca 338

Deteneva droga e un'arma clandestina: a Niscemi arrestato un quarantenne

Condotto al carcere di Gela dovrà scontare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione

Redazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno tratto in arresto un quarantenne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Gela – Ufficio Esecuzioni Penali, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. L’uomo, condannato dal Tribunale di Gela con sentenza definitiva, è stato condotto al carcere di Gela dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.



