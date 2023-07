Cronaca 224

D'estate è boom di truffe online: si registra un +264,19% di attacchi pishing

Durante i mesi di luglio e agosto si prevede un ulteriore incremento visto che gli acquisto online sono una abitudine

Redazione

A dimostrazione di come i cyber criminali perseguano sempre un ritorno economico, durante il periodo tra febbraio e marzo 2023 abbiamo assistito a un incremento percentuale del +264.19% di attacchi di phishing dovuto alle “Offerte di Primavera”. La combinazione di saldi estivi e Prime Days di Amazon fa ipotizzare un incremento ancora più marcato a Luglio e Agosto di oltre il 400% dei tentativi di truffe online: a confermarlo è il fatto che il brand più phishato al mondo, durante i primi 6 mesi dell’anno, è stato proprio il colosso americano.

L’acquisto online è ormai un’abitudine e i periodi di particolari sconti quali Black Friday e Prime Days (Amazon), in concomitanza con l’inizio in Italia dei saldi estivi, non fanno che incrementare lo shopping in rete. Questi sono i momenti che vengono enormemente sfruttati dai cyber criminali, con attacchi sempre più precisi e che cavalcano offerte cucite addosso agli interessi verticali delle singole persone. Questi particolari attacchi, chiamati anche spear-phishing, mirano a raccogliere quante più informazioni possibili sulle potenziali vittime per poi, come succede nell’advertising, proporre offerte esclusive sugli interessi dei singoli, generando una maggiore percentuale di successo degli stessi.



