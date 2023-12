Cronaca 968

Desolazione nel centro storico di Caltanissetta in vista del Natale, il ristoratore Tornatore: "Ringraziamo sindaco e assessori"

"A memoria - dice Michele Tornatore in un post su facebook - non ricordo mai tanta desolazione in città come quest'anno"

Rita Cinardi

"Da nisseno e commerciante con questo post voglio 'ringraziare' il sindaco Roberto Gambino, il vicesindaco, nonché assessore allo sviluppo economico, Grazia Giammusso, l'assessore al centro storico Ettore Maria Garozzo per quanto non organizzato in città in occasione delle festività di Natale". A scriverlo in un post su facebook Michele Tornatore, noto ristoratore nisseno ormai stanco della mancanza di cura e valorizzazione del centro storico da parte della giunta cittadina. Come scritto dal nostro giornale sono tre le attività commerciali chiuse in pochi giorni e il centro storico continua ad essere vittima di una totale incuria e assenza di iniziative. Ma le critiche all'amministrazione non finisco qui. L'albero di Natale posizionato in piazza Garibaldi che, come annunciava il sindaco, avrebbe dovuto "crescere" di anno in anno, in realtà rimane sempre uguale. E Tornatore lo rimarca nel suo post.

"A memoria - dice il ristoratore - non ricordo mai tanta desolazione in città come quest'anno... A parte l'albero di Natale che doveva crescere ogni anno a simboleggiare la crescita della città e che invece è rimasto come in origine, e le quattro luminarie, non è stato organizzato nulla. Non sono state utilizzate quelle casette che l'anno scorso hanno ospitato il villaggio di Natale e costate circa 13.000 euro. Nel bene e nel male in po' di persone le attiravano. Questo post non è polemico ma una constatazione oggettiva dei fatti ed ha una funzione di memoria in vista delle prossime elezioni amministrative. Le foto sono state scattate sabato 9 dicembre alle 18.34...Indietro così..."



