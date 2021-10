Salute 170

Depressione, problemi cardiaci e anche perdita di capelli: l'infettivologo Mazzola spiega cos'è il Long Covid. Il video

"I pazienti continuano ad avere i sintomi della malattia da Covid-19 nonostante siano guariti virologicamente"

Rita Cinardi

09 Ottobre 2021 08:10

“Il management del post covid non può che essere interdisciplinare in ragione del fatto che c’è un coinvolgimento di tutti gli organi. L’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è in fase avanzata di composizione di uno staff plurispecialistico che possa occuparsi di pazienti con long covid, con una serie di disturbi e che hanno quindi necessità di essere trattati non soltanto dal punto di vista terapeutico ma anche dal punto di vista psicologico e quindi riabilitativo”. Lo ha annunciato il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola durante il XII congresso regionale della Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) che durante la sua relazione ha illustrato cos’è la sindrome da long covid. Ecco la videointervista



