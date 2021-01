Cronaca 231

Depositi scorie nucleari, Gambino: "Vogliono fare diventare il centro Sicilia una discarica"

Convocata una conferenza dei sindaci del comprensorio sanitario dopo l'individuazione di un'area di Butera per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani

Redazione

05 Gennaio 2021 17:37

"Vogliono fare diventare il centro Sicilia la pattumiera d'Italia noi non ci stiamo, non siamo una discarica." Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha convocato una riunione urgente della conferenza dei sindaci del comprensorio sanitario dopo aver appreso la notizia che è stato individuato un sito in zona di Butera per depositare le scorie nucleari. Parte così la serrata dei sindaci dei 22 comuni del nisseno contro il depauperamento del loro territorio. L'azione è anche rivolta contro l'individuazione da parte del governo nazionale di altri siti nelle basse Madonie. La riunione si terrà giovedì alle 12. Gli amministratori hanno annunciato il proposito di mettere in atto delle iniziative anche estreme.

