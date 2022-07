Cronaca 435

Depistaggio sulla strage di via D'Amelio, tribunale di Caltanissetta in camera di consiglio

Alla sbarra tre poliziotti: il funzionario Mario Bo e gli ispettori Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei

Redazione

12 Luglio 2022 11:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/depistaggio-sulla-strage-di-via-damelio-tribunale-di-caltanissetta-in-camera-di-consiglio Copia Link Condividi Notizia

Il Tribunale di Caltanissetta presieduto dal giudice Francesco D’Arrigo, si è ritirato in camera di consiglio per emettere la sentenza nell’ambito del processo sul cosiddetto depistaggio delle indagini successive alla strage di via D’Amelio. La sentenza è attesa dalle 18 in poi. L’udienza di questa mattina è stata dedicata alle controrepliche degli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, legali degli imputati.

Alla sbarra tre poliziotti in pensione: il funzionario Mario Bo e gli ispettori Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che nel '92, dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio, fecero parte del pool investigativo "Falcone e Borsellino”. Sono accusati di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa nostra. Secondo l’accusa, i tre poliziotti con minacce e pressioni psicologiche, avrebbero indottrinato l’ex pentito Vincenzo Scarantino per dichiarare il falso e accusare persone estranee alla strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Il procuratore Salvatore De Luca e il pm Stefano Luciani, nel corso della loro requisitoria, hanno chiesto 11 anni e 10 mesi per Mario Bo e 9 anni e mezzo ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. In aula – tra gli imputati – sono presenti solo Mattei e Ribaudo. Per la Procura, è presente il Pm Maurizio Bonaccorso. Presenti anche i legali di parte civile.



Il Tribunale di Caltanissetta presieduto dal giudice Francesco D'Arrigo, si è ritirato in camera di consiglio per emettere la sentenza nell'ambito del processo sul cosiddetto depistaggio delle indagini successive alla strage di via D'Amelio. La sentenza è attesa dalle 18 in poi. L'udienza di questa mattina è stata dedicata alle controrepliche degli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, legali degli imputati. Alla sbarra tre poliziotti in pensione: il funzionario Mario Bo e gli ispettori Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che nel '92, dopo le stragi di Capaci e via d'Amelio, fecero parte del pool investigativo "Falcone e Borsellino". Sono accusati di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa nostra. Secondo l'accusa, i tre poliziotti con minacce e pressioni psicologiche, avrebbero indottrinato l'ex pentito Vincenzo Scarantino per dichiarare il falso e accusare persone estranee alla strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Il procuratore Salvatore De Luca e il pm Stefano Luciani, nel corso della loro requisitoria, hanno chiesto 11 anni e 10 mesi per Mario Bo e 9 anni e mezzo ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. In aula - tra gli imputati - sono presenti solo Mattei e Ribaudo. Per la Procura, è presente il Pm Maurizio Bonaccorso. Presenti anche i legali di parte civile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare