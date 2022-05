Strage di via d'Amelio, la procura di Caltanissetta chiede condanne per tre poliziotti

Cronaca 483

Strage di via d'Amelio, la procura di Caltanissetta chiede condanne per tre poliziotti

La procura, rappresentata in aula dal procuratore capo Salvatore De Luca e dal Pm Stefano Luciani, ha fatto le richieste al termine della requisitoria

Redazione

11 Maggio 2022 18:29 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/depistaggio-borsellino-a-caltanissetta-chieste- Copia Link Condividi Notizia

Il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi di reclusione per Mario Bo e a 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti, ex componenti del pool “Falcone Borsellino” accusati di aver depistato le indagini successive alla strage di via D’Amelio. I tre imputati sono accusati di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo la procura nissena, rappresentata in aula dal Pm Stefano Luciani, avrebbero indotto il falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso, mediante minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti. Il processo si celebra davanti al tribunale di Caltanissetta.



Il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca ha chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi di reclusione per Mario Bo e a 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti, ex componenti del pool "Falcone Borsellino" accusati di aver depistato le indagini successive alla strage di via D'Amelio. I tre imputati sono accusati di calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa nostra. Secondo la procura nissena, rappresentata in aula dal Pm Stefano Luciani, avrebbero indotto il falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino a dichiarare il falso, mediante minacce, pressioni psicologiche e maltrattamenti. Il processo si celebra davanti al tribunale di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare