Dentro il colore, percorso scientifico tra il "Volta" di Caltanissetta e l'Università di Palermo

L'iniziativa rientra nell'ambito del Pcto organizzato dall'istituto nisseno

Redazione

Nei giorni scorsi alcuni alunni delle classi IV F, IV E e IV C dell’I.I.S: “Alessandro Volta”, diretto dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi, hanno partecipato al progetto “Dentro il colore”, che, inserito nell’ambito delle attività di PCTO, si è tenuto presso l’Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche , Chimiche e Farmaceutiche.

Il progetto, della durata di 20 ore, ha previsto una serie di seminari tenuti dai docenti universitari Delia Francesca Chillura Martino, Antonella Maria Maggio, Antonio Palumbo Piccionello e Alessio Terenzi, docenti che hanno trattato i seguenti temi: i colori di origine minerale, i colori da fonti vegetali e animali, Ia percezione dei colori e l’interazione tra luce e materia. Le lezioni teoriche sono state seguite da interessanti attività laboratoriali che hanno permesso ai giovani studenti di capire come produrre alcuni pigmenti colorati e di osservare come, attraverso l’uso di alcuni strumenti, sia possibile effettuare un’attenta analisi dei colori. Varie le attività pratiche svolte: preparazione del blu egizio, della robbia e dei colori e loro uso; visione dei colori tramite gli strumenti (UV e IR), corrispondenza fra colore e composizione (XRF), le pitture viste dagli strumenti (Colorimetro e Analisi multispettrale).

Il progetto ha avuto un’importante valenza didattica, perché ha collegato in modo trasversale discipline quali Chimica, Fisica, Biologia e Storia dell’Arte e ha permesso agli studenti di sviluppare utili competenze, preziose per il loro percorso scolastico. Con questo progetto gli alunni hanno anche avuto modo di approcciarsi al mondo universitario, di confrontarsi e di lavorare con studenti provenienti da altre realtà scolastiche. Infatti, le attività laboratoriali sono state svolte in gruppo, ciascuno costituito da allievi appartenenti a scuole diverse. Ciò ha favorito anche la socializzazione e le relazioni tra pari. Le tutor del progetto sono state le professoresse Enza Nicosia ed Emilia Perricone, con la collaborazione della prof.ssa Maria Rosa Scozzaro. Tutte le attività di PCTO del Volta sono coordinate dalla professoressa Giusi Lima.



