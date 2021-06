Cronaca 220

Denise Pipitone, tra i rebus una seconda auto sospetta e un incidente

A guidare l'auto, che andò a sbattere sul marciapiede, ci sarebbe stata una donna con una sfumatura rossa

Redazione

02 Giugno 2021 12:44

Continuano le indagini su Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 all'età di 4 anni. Si indaga anche su un incidente avvenuto quella mattina e riferito già 17 anni fa da un testimone oculare che si trovava a lavoro nella sua officina. "Mentre stavamo lavorando sentimmo un brutto odore di bruciato - le sue parole riportate in un articolo di Salvatore Giacalone sul Giornale di Sicilia in edicola - ci giriamo e vediamo questa macchina che era andata a sbattere sul marciapiede.

Era un’auto blu metallizzata, a tre porte. L’orario saranno state le 12 e un quarto, 12 e dieci, diciamo intorno all’ora di pranzo". Ma chi guidava l'auto? "Una donna, come ho già detto 17 anni fa - dice ancora il carrozziere - era una donna con una sfumatura rossa , non mi sono focalizzato sul viso, non ricordo il taglio di capelli. Non ho visto altre persone a bordo". (gds.it)



