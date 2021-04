Cronaca 454

Denise Pipitone, spunta una nuova foto ma non è lei: ecco perchè sfuma un'altra speranza

Ieri a Pomeriggio Cinque era stata diffusa una nuova foto di una bambina in un campo rom che è molto somigliante alla piccola scomparsa nel 2004

13 Aprile 2021 17:00

I riflettori sul caso di Denise Pipitone non si spengono dopo il caso di Olesya in Russia. Ma un'altra speranza viene meno. Ieri a Pomeriggio Cinque era stata diffusa una nuova foto di una bambina in un campo rom che è molto somigliante alla piccola scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia.L'immagine diffusa nel corso della trasmissione di Barbara D'Urso è stata pubblicata in un tweet dell'avvocato della mamma Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

L'autore dello scatto diventato virale è il fotoreporter Michael Biach. Ma è proprio lui a spiegare perché la piccola della foto non può essere Denise: "Ho scattato la foto nell'agosto del 2012 e non nel 2004. Stavo lavorando a un articolo e ho ripreso qualche immagine sulla situazione dei bambini che vivono nei campi rom in Slovacchia". "Un'altra speranza sfuma ma a me piace pensare che prima o poi Denise tornerà a casa", commenta l'ex sindaco di Mazara del Vallo, Nicola Cristaldi che aggiunge: "Mi piace questa madre che corre sempre e comunque a vedere, a indagare, a cercare perché anche questo è un modo per tenere tra noi Denise. Fino a quando la madre continua a cercare, Denise è viva perché le madri hanno il cuore negli occhi e gli occhi nel cuore..."



