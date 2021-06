Cronaca 1312

Denise Pipitone, spunta l'ipotesi della stanza segreta: il nuovo caso svelato in tv

Si tratta di una stanza dove la piccola sarebbe stata tenuta nascosta dopo il sequestro

Redazione

06 Giugno 2021 11:50

Nel caso di Denise Pipitone ora spunta anche l'ipotesi di una stanza segreta dove la bimba sarebbe stata tenuta nascosta dopo il sequestro. Di questa possibilità, come scrive Salvatore Giacalone sul Giornale di Sicilia in edicola, si è parlato nel corso della trasmissione Quarto Grado di Rete 4. Una delle camere della casa in cui aveva abitato Anna Corona infatti, era alta circa 4 metri, come risulterebbe da documenti catastali ma oggi, misura circa la metà. E’ possibile che sia stata creata una stanza segreta alta più o meno un metro e mezzo?

L'ipotesi è però subito bocciata dall’avvocato Gaspare Morello, che rappresenta i proprietari dell’immobile, perchè nel soffitto lavorato in legno, non sembrano esserci tracce di una ipotetica botola. Il nuovo caso sarebbe nato dopo la testimonianza di un uomo che avrebbe provato ad acquistare quella casa a Mazara del Vallo nel 2005. Ma l'affare non andò in porto perché l’acquirente avrebbe notato delle difformità tra lo stato dei luoghi e quanto risultava da piantine e catasto.



Nel caso di Denise Pipitone ora spunta anche l'ipotesi di una stanza segreta dove la bimba sarebbe stata tenuta nascosta dopo il sequestro. Di questa possibilità, come scrive Salvatore Giacalone sul Giornale di Sicilia in edicola, si è parlato nel corso della trasmissione Quarto Grado di Rete 4. Una delle camere della casa in cui aveva abitato Anna Corona infatti, era alta circa 4 metri, come risulterebbe da documenti catastali ma oggi, misura circa la meta?. E' possibile che sia stata creata una stanza segreta alta piu? o meno un metro e mezzo? L'ipotesi è però subito bocciata dall'avvocato Gaspare Morello, che rappresenta i proprietari dell'immobile, perchè nel soffitto lavorato in legno, non sembrano esserci tracce di una ipotetica botola. Il nuovo caso sarebbe nato dopo la testimonianza di un uomo che avrebbe provato ad acquistare quella casa a Mazara del Vallo nel 2005. Ma l'affare non andò in porto perché l'acquirente avrebbe notato delle difformità tra lo stato dei luoghi e quanto risultava da piantine e catasto.

Ti potrebbero interessare