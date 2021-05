Cronaca 710

Denise Pipitone, l'autore della lettera anonima ora ha un volto e un nome

Si sarebbe presentato in gran segreto nello studio dell'avvocato Frazzita: "La bambina piangeva e chiamava la mamma"

Redazione

29 Maggio 2021 09:44

L’uomo che ha inviato una lettera anonima raccontando quello che vide l’1 settembre 2004, quando a Mazara del Vallo scomparve la piccola Denise Pipitone, ora ha un volto e un nome. Pare - scrive Salvatore Giacalone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - che gli appelli lanciati dall’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, madre di Denise, siano stati accolti e l’uomo si sarebbe presentato in gran segreto, nello studio del penalista. L’autore della lettera oggi vivrebbe in un paese della provincia di Trapani ma 17 anni fa risiedeva a Mazara del Vallo.

La lunga lettera anonima, letta nel corso della trasmissione «Chi l’ha visto», sottolinea che «sono diciassette anni che so e sono serissimo. Non ho parlato per paura. Mi trovavo a bordo della mia auto a Mazara del Vallo e sono stato affiancato da un’altra vettura. Ho guardato all’interno dell’abitacolo e ho visto Denise con altre tre persone. Ne sono assolutamente sicuro. Con lei c’erano tre uomini. La bambina piangeva e chiamava la mamma».



