Denise, l'avvocato Giacomo Frazzita condannato a 4 mesi per diffamazione: replicò a tweet di un giornalista

Il legale era stato querelato da Carmelo Abbate che per le affermazioni contenute in un video diffuso in una diretta sul profilo instagram

L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone scomparsa l'1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, è stato condannato a 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa per diffamazione in danno del giornalista Carmelo Abbate. La sospensione della pena è condizionata al pagamento di un risarcimento danni di 25 mila euro, da versare entro tre mesi dal deposito delle motivazioni della sentenza, che è stata emessa dal giudice delle udienze preliminari di Marsala, Fabrizio Guercio. Il legale era stato querelato da Abbate che per le affermazioni contenute in un video diffuso in una diretta sul profilo instagram, in risposta al messaggio pubblicato il 12 maggio 2021 sul profilo twitter dal giornalista.

"Attenzione qualcuno si farà male - disse l'avvocato Frazzitta - è la famosa minaccia mafiosa che solitamente gira forse nel paesello dove lui vive". Abbate si era si era espresso molto criticamente sul rilievo mediatico del caso Denise. "Anna Corona e Jessica Pulizzi sono vittime di tortura mediatica - scrisse Abbate - alimentata ad arte e consumata per ragioni di share e like. Fermatevi fino a quando siete in tempo o qualcuno si farà del male". Le sue parole a sostegno delle due donne arrivarono a pochi giorni dall'intervista rilasciata da Anna Corona a "Quarto Grado" (Rete4). "Ciò che mi è poco chiaro è chi dovrebbe farsi male? Cosa vuol dire? Questa minaccia è rivolta certamente verso Piera Maggio - disse Frazzitta - e coloro che lavorano per la verità, credo sia estremamente grave". Frazzitta era stato querelato anche da Mediaset e dalla trasmissione Quarto Grado, ma per queste c'è stata archiviazione perché è stata ritenuta sussistente la provocazione di Abbate. (ANSA).



